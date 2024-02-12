توزيع نقاط بيع للدفع الإلكتروني على الكازيات

أفاد مدير أنظمة الدفع في مصرف سوريا المركزي، “عماد رجب”، لبرنامج “المختار” الذي يبث عبر إذاعة “المدينة إف إم” وتلفزيون الخبر، أنه “سيتم البدء بتوزيع نقاط بيع للدفع الإلكتروني على الكازيات”.

وأوضح “رجب”، أنه “تمّت المباشرة بالمشروع منذ نهاية العام الماضي من خلال كازيتين حكوميتين، وسيضاف 4 كازيات أخرى خلال الأسبوع الحالي، وحتى نيسان القادم ستتم تغطية 67 كازية حكومية”.

وأكمل “رجب”، أن “المركزي يعمل حالياً على وضع ضوابط جديدة للبطاقات المسبقة الدفع لتعبئة البنزين، وستكون اختيارية بدايةً”.

وحول مشاريع المركزي فيما يخص الدفع الإلكتروني، قال “رجب” إنه “يجري تحضير البنية التحتية للدفع الإلكتروني إضافة لمشروع المحول الوطني الذي سيربط كل محولات الدفع في سوريا”.

وختم “رجب”، أنه “بعد تنفيذ التحصيل في قطاع الاتصالات ندرس تحصيل فواتير المياه والكهرباء، وهناك 19 جهة يمكن للمواطن الدفع من خلالها و 6500 نقطة بيع، كما تم دفع 3.9 مليون فاتورة إلكترونياً خلال الشهر الأول فقط”.

يُذكر أن “السورية للاتصالات” اعتمدت منذ مطلع العام الجاري تسديد فواتير خدماتها عبر وسائل الدفع الإلكتروني.

