انهيار بناء متصدع في الحجر الأسود بريف دمشق

12-02-2024

انهيار بناء متصدع في الحجر الأسود بريف دمشق

انهار بناء متصدع وغير صالح إنشائياً للسكن، في حي “الوحدة” بمدينة الحجر الأسود بريف دمشق، الاثنين، دون وقوع أية إصابات بشرية.

وقال رئيس المجلس المحلي في مدينة الحجر الأسود، “خالد خميس”، إن “البناء مؤلف من 5 طوابق، وتعود أسباب انهياره لوجود تصدعات كبيرة به جراء اعتداءات التنظيمات الإرهابية التي كانت متواجدة بالمنطقة”.

وأضاف “خميس”، أن “الأمطار الغزيرة التي تساقطت مؤخراً عليه أثرت وأدّت إلى وقوعه”، بحسب ما ذكره لـ”سانا”، مبيناً أن الأضرار اقتصرت على الماديات فقط.

تجدر الإشارة إلى أن الأمطار الغزيرة تسببت بانهيار بناء مماثل في حي “الجزيرة” بالحجر الأسود، الأسبوع الماضي، دون وقوع إصابات.

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