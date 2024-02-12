المقداد : سورية مستعدة لخوض حروب جديدة ضد إسرائيل

أعلن وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، في مؤتمر صحفي برفقة نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في دمشق يوم الأحد، أن سورية قد خاضت مواجهات مع إسرائيل وتستعد لمواجهات محتملة في المستقبل، مؤكدًا أن قرار المشاركة يعتمد على تحديد الزمان والمكان.

وأكد المقداد أيضًا على أهمية تحرير الجولان العربي السوري المحتل، واصفًا احتلال إسرائيل وأمريكا وتركيا لأجزاء من الأراضي السورية بغير القانوني.

وأضاف أن تصرفات القوات الأمريكية والتركية في شمال سورية يجب أن تُعتبر جرائم ضد الإنسانية.

وفي لقاء سابق مع الرئيس الأسد، ناقش الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، حيث أبدى الرئيس الأسد قلقه إزاء سلوك الولايات المتحدة تجاه الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة واستمرار دعمها للكيان الصهيوني بالأسلحة الفتاكة، محذرًا من تصاعد الصراع في المنطقة.



سبوتنيك عربي

