عائلة سورية في ألمانيا تختطف مشعوذاً إفريقياً

غضبت عائلة سورية في ماغديبورغ، ألمانيا، لسبب غريب بعد أن وعدها كاهن “الفودو” الكاميروني في لايبزيغ بزيادة أموالها من خلال تعويذة سحرية.



وعلى الرغم من الوعد بالزيادة السحرية، إلا أن النتيجة كانت عكسية، حيث قام أفراد العائلة بخطف الكاهن الكاميروني، وفجأة اختفت الأموال.

وبحسب الصحيفة الألمانية “بيلد”، فإن العائلة قامت بمتابعة الكاهن وانتهت بمثول رب الأسرة وابنيه وبعض الأقارب أمام محكمة لايبزيغ، حيث يتمثلون بعشرة محامين.

العائلة دفعت مبلغ 15,000 يورو لكاهن الفودو، الذي كان من المفترض أن يضاعف المبلغ بطريقة غامضة. وفقًا للمدعي العام، كان الكاهن يخطط لسحر المال لمدة ستة أيام، وكان من المفترض أن تظهر الأموال الزائدة بشكل سحري في ماغديبورغ.

ولكن المفاجأة كانت في عدم حضور الكاهن لعملية التسليم.

رغم أن رجال العائلة قاموا بخطفه ونقلوه إلى مغدبورغ، لم يكشف الكاهن عن مكان الأموال حتى بعد تعرضه للضرب.

واستمرت عملية احتجاز الرهائن حيث عادت العائلة إلى لانج لين بالمختطف، ولكن تم اعتقالهم بواسطة الشرطة.

تظل المحاكمة جارية، ويبدو أن المال اختفى بطريقة غامضة حتى الآن.



وكالات