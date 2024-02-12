سوريون أحرقوا 321 مليار ليرة بالتدخين

كشف تقرير نقابة عمال الصناعات الغذائية في دمشق عن تجاوز مبيعات فرع المؤسسة العامة للتبغ للمنطقة الجنوبية 324 مليار ليرة سورية لكمية أكثر من 5.8 ملايين كغ خلال ما يقارب 11 شهراً في العام الماضي.

وبيّن التقرير أن الكمية الأكبر لمبيعات فرع المنطقة الجنوبية كان للسجاير المحلية والتي بلغ وزنها أكثر من 5.4 ملايين كغ وقيمتها تجاوزت 304 مليارات، فيما كانت كمية السجاير الأجنبية أكثر من 355 ألف كغ وقيمتها تجاوزت 13.3 مليار ليرة، وبلغت كمية السجاير المصادرة والمبيعة خلال الفترة ذاتها 26336 كغ بقيمة تجاوزت 4.5 مليارات ليرة سورية.

وفي مجال الإنتاج أنتج فرع المنطقة الجنوبية 94367 كغ من الدخان الحموي ( الفلش)، واشترى من الفلاحين كمية 57168 كغ من دخان البرلي و2677 كغ من دخان فرجينا.

وبلغ عدد الرخص لبيع وتوزيع الدخان الممنوحة والمجددة خلال الربع الرابع من العام الماضي 2323 رخصة عادية و49 رخصة لرؤساء الباعة و601 رخصة للموزعين والأكشاك والمقاهي.

وطالب عمال التبغ في المنطقة الجنوبية خلال المؤتمر بتأمين مازوت التدفئة لصالة معمل الفلش ومحارس الدفاع المدني، ورفع قيمة الوجبة الوقائية بما يتناسب مع الواقع المعيشي أو إعطائها عينية، وصرف بدل الإجازات للعمال، وتشميل العمال بالتأمين الصحي بعد التقاعد، وفتح سقف الرواتب والأجور والإعفاء الضريبي لكامل الأجر، ومنح العاملين طبيعة العمل بما يتناسب مع المخاطر التي يتعرضون إليها.

أما عمال فرع الحبوب في دمشق فقد تركزت مطالبهم في رفع قيمة الوجبة الغذائية بما يتناسب مع الواقع المعيشي وغلاء الأسعار أو العمل على منحها بشكل عيني، وتعديل مرسوم طبيعة العمل ليكون حسب الراتب الحالي وفق المرسوم رقم 31 لعام 2021، وأن يتم تأمين حقيبة إسعافية في كل موقع عمل.

وإعادة تأهيل الصويمعات المعدنية والصوامع والمطاحن المتضررة وإعادة دخولها بالعملية الإنتاجية من جديد، وتأمين وسائل النقل الخدمية والإنتاجية ولاسيما التي تعمل على نقل مادة القمح وتوزيع مادة الدقيق ولكافة مناطق القطر.

وورد في تقرير النقابة أن الخطة السنوية لعام 2023 لفرع الحبوب الإنتاج المخطط / 610600 / طن المنفذ منها / 595531.60 / طناً نسبة التنفيذ 97.532%.

وجاء في التقرير الاقتصادي للنقابة إن شركة الكونسروة في دمشق أنتجت خلال العام الماضي ما تزيد قيمته على 18 مليار ليرة سورية من مختلف المنتجات، فيما وصلت مبيعات الشركة إلى أكثر من 23 مليار ليرة، أما وحدة مياه الفيجة فقد أنتجت مياهاً بقيمة تجاوزت 31.9 مليار ليرة وباعت مياهاً بقيمة 32.5 ملياراً بنسبة 100%، أما وحدة مياه بقين فكان إنتاجها متواضعاً بنسبة تنفيذ 44% ومبيعاتها بنسبة تنفيذ 45%.

وتركزت مطالب عمال الصناعات الغذائية على ضرورة بيع العاملين في المؤسسة والشركات التابعة من إنتاج المؤسسة بسعر التكلفة، ورفع قيمة الوجبة الغذائية بما يتناسب مع الأسعار أو إعطائها عينية، وتشميل العمال المياومين بالوجبة الغذائية، وتثبيت العمال المياومين في وحدة مياه بقين الذين مضى على استخدامهم أكثر من خمس سنوات وعددهم /25/ عاملاً وعاملة أو تحويلهم إلى عق

ود سنوية، وإعادة تفعيل بيع المياه عن طريق الندوة وتوزيع الأرباح على العمال.



الوطن