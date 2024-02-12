استقرار أسعار الألبان والأجبان في دمشق مع هبوط أسعار البيض

استقرت أسعار الألبان والأجبان في العاصمة السورية دمشق عند مستوياتها المرتفعة، بينما سجل البيض انخفاضا طفيفا بسعر الطبق في محلات الجملة، بينما حافظت البيضة على سعرها لدى تجار المفرق.

وبلغ سعر كيلو اللبن 8000 ليرة، وسعر كيلو الحليب 7000 ليرة، وسعر كيلو اللبنة البلدية 28 ألف ليرة، واللبنة النشا المعالجة 41 ألف ليرة للكيلو، وغير المعالجة 18 ألف ليرة، وسعر كيلو الجبنة البلدية 37 ألف ليرة، وسعر كيلو الجبنه الشلل 60 ألف ليرة.

وحول رأي الباعة بالتسريبات عن الأسعار الجديدة المرتقبة، لفت بعض منهم أنها مقبولة نوعا ما، لكن المشكلة الأكبر تكمن في قلة البيع الأمر الذي يدفع أصحاب الكثير من المحلات لزيادة أسعارهم لتغطية نفقاتهم وإيجارات محلاتهم من جيوب الناس.

بدورهم، أكد العديد من المواطنين، أنهم باتو بالنادر يقصدون محلات الألبان والأجبان، بعد التحليق بأسعارها، حيث يشترون بكميات لا تتجاوز 5000 ليرة أو 10آلاف في أقصاها!!

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