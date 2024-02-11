أكثر من 8 آلاف عضة كلب تعرض لها السوريون

كشف مدير الأمراض المزمنة والسارية في وزارة الصحة الدكتور زهير السهوي أن “عدد الاشخاص الذين تعرضوا للّعض من قبل الكلاب خلال العام الماضي قد وصل إلى 8122، علماً أن التقارير لم تكتمل بعد”.

وبين “السهوي” أنه “في العام 2022 وصل العدد إلى 11791 وفي عام2021 وصل العدد إلى 11494، وفي 2020 العدد 9562، في حين أنه في عام 2019 كان العدد 7425”.

وأوضح مدير الأمراض المزمنة والسارية في وزارة الصحة أن “اللقاح والمصل متوفران في كل المحافظات حالياً في مراكز داء الكلب”.

ونوه “السهوي” إلى أنه “وبسبب العديد من التحديات ومنها الحصار الإنساني المفروض على الشعب السوري وتداعياته، وعلى مختلف جوانب الحياة ومنها تأمين الأدوية النوعية واللقاحات، إلا أن حكومة الجمهورية العربية السورية تواصل توفير الخدمات الصحية”.

يذكر أن وزارة الصحة تقوم بتأمين لقاح ومصل داء الكلب عن طريق منظمة الصحة العالمية، وهذا الأمر يتطلب وقتاً لا بأس فيه لوصول اللقاح، ما يسبب تأخيراً في توزيع اللقاح والمصل، وفق “السهوي”.

تشرين

