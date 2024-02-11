الناتو يستعد لأكبر مناورة عسكرية.. ما رسائل المدافع الصامد

يستعد حلف شمال الأطلسي “الناتو” لبدء أضخم مناورات عسكرية له منذ نهاية الحرب الباردة، وهي تحمل اسم “المدافع الصامد 2024”.

ستشمل هذه المناورات مشاركة 90 ألف جندي من الدول الأعضاء، ما يعكس وحدة الحلف في مواجهة التحديات الأمنية الحالية وفقاً لسكاي نيوز عربية.

يعتقد محللون عسكريون أن هذه المناورات تستهدف بشكل رئيسي نقل “رسالة ردع” لروسيا وتأكيد “تضامن وتنسيق” الحلفاء في مواجهة أي تهديد محتمل.

ستبدأ المناورات الأسبوع المقبل وتستمر حتى مايو، وسيشارك فيها جميع دول الناتو الـ31، إضافة إلى السويد كدولة مرشحة للانضمام.

تأتي هذه المناورات في ظل التوترات بين روسيا وأوكرانيا، حيث يقدم الناتو دعمًا غير مباشر من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة والتدريب العسكري.

تأتي المناورات أيضًا بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس حلف الناتو، وتعد الأكبر من نوعها منذ عام 1988.

من المتوقع أن تشمل المناورات نشرًا واسع النطاق للقوات البحرية والجوية، بما في ذلك السفن والطائرات المقاتلة، وتأتي في إطار تحسين قدرات الحلف والاستعداد لمواجهة تحديات أمنية متزايدة.

تُعد هذه المناورات أيضًا رسالة واضحة إلى روسيا والخصوم الآخرين بأن الناتو مستعد للدفاع عن حدوده، وتأتي في سياق تحسين القدرات والتنسيق بين الحلفاء لضمان الاستعداد لأي صراع محتمل.

