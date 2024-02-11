أجواء مستقرة لليومين القادمين ومنخفض جديد يبدأ ليل الثلاثاء

أفاد رئيس مركز التنبؤ المركزي في المديرية العامة للأرصاد الجوية، “شادي جاويش”، أن “الطقس مستقر ودافئ نهاراً خلال الأيام المقبلة، نتيجة تيار سطحي دافئ قادم من شمال البحر الأحمر وشمال شبه الجزيرة العربية”، مبيناً أن العنصر المميز هو تشكّل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر والليل المتأخر.

وكشف “جاويش”، أن “منخفض جديد متوسط إلى عالي الفعالية يبدأ تأثيره ليل الثلاثاء القادم ولغاية نهاية الأسبوع”.

وأضاف الراصد الجوي، أن “المنخفض مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة، وأمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد في المناطق الساحلية وبعض المناطق الداخلية”، مشيراً إلى أن الهطولات الثلجية خلاله حاضرة على المرتفعات الجبلية فقط.

الجدير ذكره أنه يحذّر من هبّات الرياح الشرقية ليل الثلاثاء وصباح الأربعاء، إذ تُثير الغبار في المناطق الشرقية والجزيرة بشكلٍ خاص نتيجة تدرج الضغط الكبير فيها، وفق “جاويش”.

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