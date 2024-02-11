إيقاف قاربي لجوء يحملان 41 سورياً في اليونان

أوقفت السلطات اليونانية قاربي لجوء يحملان على متنهما 41 لاجئاً سورياً، بينهم 4 قاصرين غير مصحوبين من ذويهم، قبالة السواحل القبرصية اليونانية.

ونقلت مواقع صحفية عن موقع “sigmalive” اليوناني، أن “المهاجرين قالوا إنهم أبحروا من سواحل طرابلس اللبنانية نحو قبرص”.

ونقل اللاجئون إلى مركز “بورنارا” للإقامة المؤقتة في “كوكينوتريميثيا”، بينهم شاب (17 عاماً) وهو قبطان القارب الأول، وفقاً للشرطة اليونانية.

وكانت أوقفت السلطات اللبنانية في وقت سابق شبكة لتهريب الأشخاص عن طريق البحر باتجاه قبرص واليونان بينهم سوريين.

يشار إلى أن عام 2023 كان الأكثر خطورة للاجئين، ويعتبر عبور البحر الأبيض المتوسط من أخطر الطرق التي يسلكها المهاجرون حول العالم، حيث غرق أو فقد أكثر من 26 ألف مهاجر في البحر المتوسط منذ عام 2014.

يذكر أن آخر مأساة للاجئين حصلت خلال عام 2023 كانت غرق سفينة قبالة السواحل اليونانية وكان على متنها نحو 750 مهاجراً لم يتم إنقاذ سوى 104 منهم.