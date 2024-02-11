سوريا: أكثر من 23 ألف هزة منذ زلزال شباط الماضي

كشف مدير المركز الوطني للزلازل د.رائد أحمد عن تسجيل 23483 هزة منذ زلزال شباط الماضي، وأن المؤشرات الحالية لا تدل على احتمالية حدوث زلزال كبير أو قوي على المدى القريب، مشيراً إلى أن الأرض انتقلت من مرحلة الهزات الارتدادية منذ آب الماضي.

وأوضح أن الهزات الحالية ضعيفة جداً وتحولت إلى تراكم للطاقة على فوالق أخرى خارج مساحة سورية، وتحتاج لسنوات طويلة جداً للتفريغ، منوهاً إلى أن الهزات لا تنعدم على مدى التاريخ ولكن تختلف شدتها ونوعها، علماً أن معظم الهزات المسجلة شدتها نحو 2 على مقياس ريختر وهي ضعيفة جداً.

وأكد د.أحمد إجراء اتفاق مع المعهد الدولي للزلازل في إيران، والمركز الإقليمي في إدارة الكارثة، مشيراً إلى أن كل الأبحاث والخطوات المنجزة حالياً ما تزال محلية، ونشرت 33 محطة وغطت المناطق الآمنة في سورية من الشمال إلى الجنوب، إلى جانب العمل على تطوير تقنيات للوصول إلى الإنذار المبكر، ونشر محطات نقل فضائي



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