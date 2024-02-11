دخول تعزيزات عسكرية أمريكية إلى الحسكة

11-02-2024

دخول تعزيزات عسكرية أمريكية إلى الحسكة

أدخلت القوات الأمريكية تعزيزات عسكرية ولوجستية من العراق إلى سوريا عبر معبر الوليد بريف اليعربية أقصى شمالي شرقي البلاد.

وأفاد مصدر في ريف اليعربية بأن صباح اليوم الجمعة دخل رتلاً من الآليات مؤلف من 44 آلية تضم عربات وشاحنات مغطاة بإحكام وناقلات محملة بصناديق خشبية، وذلك عن طريق معبر الوليد واتجهت إلى مطار خراب الجير الذي تتواجد فيه قاعدة أمريكية.

ورجّح المصدر توجه الرتل خلال الساعات القادمة إلى القواعد والمراكز الأمريكية بريف المحافظة.

وفي 28 كانون الثاني الفائت دخل إلى القاعدة الأمريكية في خراب الجير، رتلاً من التعزيزات العسكرية واللوجستية، تضمن 75 آلية من برادات وصهاريج وناقلات فارغة وآخرى محملة بصناديق خشبية.

يشار إلى أن قاعدة خراب الجير، هي عبارة عن مخزن للأسلحة والأموال، وتسيطر عليها القوات الأمريكية منذ عشرة أعوام، ويتم عبرها نقل أرتال الأسلحة والمعدّات، وتأمين عمليات إخراج النفط والقمح، فضلاً عن تَحوّلها إلى مطار عسكري للأمريكيين، بعد تأهيل مدارج داخلها.

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