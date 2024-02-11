محكمة العدل الدولية تحدد موعداً لمحاكمة سورية في العام المقبل

أعلنت “محكمة العدل الدولية”، يوم الجمعة، تحديد الـ3 من شباط/فبراير 2025 موعداً نهائياً لتقديم مذكرات الشكوى في إطار القضية التي رفعتها هولندا وكندا ضد السلطات السورية لمزاعم انتهاكها اتفاقية مناهضة التعذيب.

وقالت “العدل الدولية”، وهي أعلى سلطة قضائية دولية، في بيان نشرته في حسابها على منصة “إكس”، إنه تم تحديد 3 فبراير 2025 و3 فبراير 2026 كمهلتين زمنيتين لتقديم مذكرة مقدمي الطلبات والمذكرة المضادة للمدعى عليه، للنظر في الشكوى التي تقدمت بها كندا وهولندا ضد سوريا.

وأوضحت المحكمة أنها حددت أيضًا موعد تسليم الحكومة السورية للمذكرة المضادة للشكوى في 3 من شباط 2026.

وكانت المحكمة، مقرها في لاهاي، تلقت في حزيران/يونيو الماضي شكوى تقدمت بها كندا وهولندا ضد السلطات السورية لعدم الوفاء بالتزامها بمنع التعذيب في السجون وغيره من أشكال المعاملة القاسية وغير الإنسانية.

ورفعت كل من كندا وهولندا دعوى مشتركة ضد السلطات السورية في محكمة العدل الدولية، بتهم ارتكاب جرائم تعذيب بحق السوريين، فضلاً عن “انتهاكات للقانون الدولي بدءاً من 2011 على أقل تقدير.

وقالت محكمة العدل الدولية، في بيان، إن هولندا وكندا طلبتا مقاضاة السلطات السورية أمامها بدعوى ارتكابها جرائم تعذيب.

وأضاف البيان، أن الدولتين قالتا في طلبهما إن السلطات السورية “ارتكب انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدءاً من 2011 على أقل تقدير”، وطلبتا اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المعرضين لخطر التعذيب.

وكالات