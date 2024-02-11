الرياضة بخبر

11-02-2024

الرياضة بخبر

_البطل الأولمبي معن أسعد يحرز ذهبية بطولة ٱسيا لرفع الأثقال المقامة في أوزبكستان محطماً الرقم القياسي برفعه وزن 252كغ

_المدرب عمار الشمالي يعلن استقالته من تدريب نادي جبلة بكرة القدم

_نهائي كأس أمم أفريقيا بكرة القدم – اليوم: نيجيريا × ساحل العاج (23.00)

_الدوري الإنكليزي بكرة القدم – الأسبوع 24– اليوم: ويستهام × الآرسنال (17.00)، أستون فيلا × مان يونايتد (19.30)

_الدوري الإسباني بكرة القدم – الأسبوع 24– اليوم: خيتافي × سلتا فيغو (16.00)، مايوركا × رايو فاليكانو (18.15)، إشبيلية × أتلتيكو مدريد (20.30)، برشلونة × غرناطة (23.00)

_الدوري الإيطالي بكرة القدم – الأسبوع 24– اليوم: فيورنتينا × فرزينوني (14.30)، بولونيا × ليتشي، مونزا × هيلاس فيرونا (17.00)، جنوى × أتلانتا (20.00)، ميلان × نابولي (22.45)

_الدوري الألماني بكرة القدم – الأسبوع 21– اليوم: شتوتغارت × ماينز (17.30)، هوفنهايم × كولن (19.30)

_الدوري الفرنسي بكرة القدم – الأسبوع 21– اليوم: لوهافر × رين (15.00)، كليرمون × بريست، لوريان × ريمس، تولوز × نانت (17.00)، مونبيلييه × ليون (19.00)، نيس × موناكو (22.45)

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