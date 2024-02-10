مظاهرات في مدن وعواصم أوروبية تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

شهد العديد من المدن والعواصم العالمية اليوم مظاهرات حاشدة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أنه شارك الآلاف في مظاهرات نظمت في مدينتي استوكهولم ومالمو في السويد، وأوتريخت الهولندية، ومدينتي برلين وساربروكين في ألمانيا، والعاصمة النمساوية فيينا، والعاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة البريطانية لندن، وعدد آخر من المدن البريطانية، وفي الدانمارك، دعماً للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في المظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدين ضرورة وقف حصار غزة، ووصول المساعدات للقطاع.