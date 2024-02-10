117 عاماً على دخول الكهرباء إلى دمشق.. كأن شيئاً لم يتغير!

تمر هذه الأيام الذكرى 117 على وصول الكهرباء لمدينة دمشق عن طريق شركة “التنوير والجر” المساهمة المغفلة البلجيكية، التي كان مقرها في زُقاق الصخر ( مؤسسة الكهرباء حالياً).

ودخلت الكهرباء “الكوران” لدمشق في شباط 1907 في زمن الوالي العثماني ناظم باشا، وكان أول بناء تدخله هو الجامع الأموي، يليه معهد الطب، فسكة “الترامواي”، إضافة لمباني حكومية كمبنى “السراي”، وبعدها منازل الأهالي تدريجياً.

ولأن السوري معروف بأصالته، فبعد مرور 117 عاماً على دخول الكهرباء لمنازل الدمشقيين يتشابه الحال اليوم مع ما كان عليه في شباط 1907، حيث إن تمتع المواطنين بالكهرباء في دمشق وعموم سوريا لا يختلف كثيراً عن تلك الحقبة.

وفَقد المواطن اليوم قدرته على معرفة عدد ساعات وصل الكهرباء قياساً على ساعات القطع، حيث لا يقل التقنين في دمشق العاصمة عن 6 ساعات قطع وساعه في حدها الأقصى وصل، (وهنا يكون صاحب هذه الحسبة أبو زيد خاله).

أما المشهد في باقي المحافظات (حدث ولا حرج)، فهناك وخصوصاً في المحافظات البعيدة والأماكن الريفية أصبحت كلمة كهرباء بحاجة لفقهاء باللغة العربية لتوضيح معنى الكلمة التي تلاشى استعمالها خصوصاً إذا كان المقصود بها الكهرباء الحكومية.

وبعد أن قام أهالي دمشق بعقد الاحتفالات عند توصيل الكهرباء لأول المرة في البلاد قبل 117 عاماً، أصبحت الاحتفالات اليوم تُعقد عند وصول الكهرباء لمدة 5 دقائق أكثر من المتوقع.

وفي حلب على سبيل المثال، يَعم السرور أهالي المدينة عندما يتم توصيل الكهرباء لساعتين كاملتين على مدار اليوم وهو ما يعني تقليل مصروف “الأمبيرات” ولو “بليرة”، بعد أن أصبحت “جيبة” الحلبي مستباحة من قبل أصحاب المولدات اللذين يتحكمون بمصير النور والظلام بالمدينة دون أي ضابط حقيقي للتسعير.

ويعاني السوري اليوم من أقصى أزمة كهربائية تشهدها البلاد تقريباً منذ دخول “الكوران” إليها، حيث يجد نفسه “متشقف” بين تأمين مازوت للتدفئة أو بطاريات للإنارة، وكل ذلك يخضع لمزاجية السوق السوداء التي تحتاج ل10 أضعاف الراتب في دول العالم الأول لمجاراة تقلبات بورصتها اليومية.

وتقف الجهات الرسمية بعد سنوات من الحرب عاجزة عن إيجاد حلول مُجدية للتخفيف من معاناة السوريين سوى استخدام شماعة (الحرب والعقوبات) التي أثرت بشكل كبير وحقيقي على قطاع الكهرباء عن طريق العمليات الإرهابية التي استهدفت كل ما يمت للكهرباء بصلة.

ويتساءل السوريون عن الحلول التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة في ظل الحرب، خصوصاً وأن زمن “الأزمة” طال بشكل يسمح لإيجاد حلول عملية لمواجهة أسباب تردي الواقع الكهربائي، حالنا حال الدول الصديقة كروسيا وإيران وما فعلتاه في مواجهة العقوبات المفروضة عليهما منذ عقود.

وحتى الحلول التي “تجتهد” الحكومة في تطبيقها كحلول استخدام “الطاقات البديلة”، قام تجار السوق السوداء بتفريغها من مضمونها، فمثلاً تركيب وحدات طاقة شمسية يحتاج لرواتب جميع أفراد العائلة طيلة حياتهم لتركيب نظام طاقة شمسية للتدفئة أو للإنارة.

يذكر أن الكهرباء وصلت إلى دمشق قبل وصولها للولاية الأمريكية لوس انجلوس التي عَرفت الكهرباء 1916، وعلى المستوى العربي قبل بيروت 1908، والحجاز 1916، وبغداد 1917، والقدس 1928، وعمان 1938.

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