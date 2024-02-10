شكوى لشركة نقل تفضح شبكة “تشبيح” وفرض إتاوات

وجهت شركة “طروادة” للنقل والشحن بشكوى إلى اللواء “محمد رحمون”، وزير الداخلية، حيث أبدت استياءها من التشبيح والترهيب الذي تتعرض له من قبل مكتب عمومي في كراج “حرستا” بدمشق.

نشرت الشركة نص الشكوى عبر صفحتها الرسمية، وقد تم توجيه الشكوى أيضًا إلى رئيس شعبة الأمن السياسي، اللواء “غيث ديب”، ومحافظ “دمشق”، “محمد طارق كريشاتي”.

في الشكوى، أشارت الشركة إلى تعرضها، كغيرها من الشركات المرخصة والمحمية بالقوانين، لتحديات متعددة تشمل التشبيح، والترهيب، وتزوير الأمانات، والمضايقات، وفرض الإتاوات من قبل مستثمر في المكتب العمومي.

وأكدت الشكوى أن الباصات والموظفين يتعرضون للمضايقة والترهيب في كراج “حرستا”، مع اتهامات للمستثمر بالقيام بأفعال تعرقل العمل، والتي قد تؤدي إلى توقف الشركة عن العمل في حال استمرار هذا الوضع.

وفي هذا السياق، أشارت “طروادة” إلى غياب دور محافظة “دمشق” وقسم شرطة الكراج والمفارز الأمنية في ضبط هذه الفوضى وتطبيق القوانين والأنظمة التي تحمي عملها.

وأضافت أن سيطرة المستثمر في المكتب العمومي تسبب في سيطرته على الكراج من خلال الرشاوى والتخويف، مما أدى إلى سيطرة شريعة الغاب داخله.

ختمت الشركة شكواها بتعبيرها عن أملها في حل المشكلة، مع التأكيد على أن هذا الوضع يتنافى مع قيم وأخلاقيات العمل والقوانين الناظمة.

ومن الجدير بالذكر أنه حتى اللحظة، لم يصدر رد رسمي من وزارة الداخلية أو محافظة “دمشق” بشأن هذه الشكوى.

سناك سوري