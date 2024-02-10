الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في ريف دمشق

ذكرت مصدر عسكرية أن العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً في الساعة 1:05 صباحًا من اليوم، من الجولان السوري المحتل.

وأشارت المصادر إلى أن الغارات استهدفت عدة نقاط في ريف دمشق، ورغم تصدي وسائل الدفاع الجوي لصواريخ العدوان وإسقاط بعضها، إلا أن الهجوم أسفر عن حدوث بعض الخسائر المادية دون تسجيل أي خسائر بشرية.

يأتي هذا الهجوم بعد تصدي الدفاعات الجوية السورية لطائرتين مسيرتين خرقتا الأجواء السورية قادمتين من اتجاه الجولان.

وفي وقت سابق، تعرضت مدينة حمص السورية لعدوان إسرائيلي أسفرت عن سقوط 7 شهداء وإصابة 13 شخصًا.

يُذكر أنه في يناير الماضي، أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة في إيران عن استشهاد 4 مستشارين عسكريين خلال عدوان إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق، مما أدى أيضًا إلى استشهاد عدد من المدنيين السوريين.