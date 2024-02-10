الفئران تهدد الحقول والمحاصيل الزراعية بريف حماة

تشهد الأراضي الزراعية في مناطق عدة بريف محافظة حماة انتشاراً ملحوظاً لـ”فأر الحقل”، مهدداً مختلف المحاصيل الزراعية التي تنتجها أراضي المحافظة.

وعبّر العديد من المزارعين في مناطق الغاب وحماة وريفها، عن “قلقهم إزاء انتشار فأر الحقل في أراضيهم الزراعية، وخوفهم من أن تفتك هذه الآفة بمحاصيلهم التي يعيشون على مردودها مع أسرهم”.

وقال مدير عام الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، “أوفى وسوف” إن “انتشار هذه الفئران في المناطق المحررة المحازية للمناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة، وتحديداً في مناطق جبل الزاوية”.

وأضاف “وسوف”، أن “الانتشار طبيعي، كون هذه المناطق مجاورة لمناطق مهجورة يعيش فيها فأر الحقل بكثرة”، مؤكّداً، أن “الأمور تحت السيطرة في معظم الحقول التي جرت مكافحة فأر الحقل فيها”.

وحول الإجراءات المتخذة، أجاب مدير الهيئة، أنه “تم توزيع المبيدات مجاناً من هيئة تطوير الغاب، بحيث يتم تكرار عملية المكافحة بما يؤدّي إلى الحد من انتشار فأر الحقل، كما تم تنفيذ أيام عمل حقلية بعدد من أقسام الهيئة في أفاميا، كرناز، ومحردة”.

وتابع “وسوف”، أن “الورشة تأتي لإرشاد الفلاحين لأفضل الطرق للقضاء على هذه الآفة، ولا تزال الهيئة تقوم بتوزيع المبيدات حتى تاريخه، بالإضافة لحث الفلاحين لإجراء المكافحة الجماعية بما يضمن عدم انتقال الفأر من الحقول المصابة إلى الحقول السليمة”.

واشتكى مزارعون بريف حماة من “تفاوت آليات مكافحة الآفة بين منطقة وأخرى من حيث الجودة والفاعليّة”، مطالبين الجهات المعنية بتكثيف حملتها لمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تفتك بأرزاقهم.

يُذكر أن زراعة طرطوس أطلقت حملة لمكافحة حشرة “جادوب الصنوبر”، قبل أيام، والتي تستهدف مناطق وجود أشجار الصنوبر قرب المدارس والمواقع المأهولة وعلى جوانب الطرقات، في مناطق السودا، صافيتا، مشتى الحلو، وغيرها.

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