إيطاليا تحكم بالسجن 20 عاماً على مهرب بشر

حكمت محكمة إيطالية بالسجن لمدة 20 عاماً على مهرب بشر لتورطه في غرق سفينة عام 2023، أسفرت عن مقتل 94 مهاجراً على الأقل، بينهم سوريون، بحسب ما نقلته صحيفة “الغارديان” البريطانية، الجمعة.

وأدانت المحكمة بمدينة “كروتوني” جنوبي إيطاليا، “جون أوفوك”، وهو مواطن تركي يبلغ من العمر 29 عاماً، بارتكاب جرائم من بينها التسبب في غرق سفينة، والمساعدة على الهجرة “غير الشرعية”، وفرضت عليه دفع غرامة قدرها 3 ملايين يورو ودفع تعويضات للمدعين المدنيين.

ونفى “أوفوك”، مسؤوليته عن غرق القارب، قائلاً للمحكمة الأربعاء، إنه “تم تعيينه ليكون ميكانيكي القارب، لكنه لم يكن على رأس السفينة على الإطلاق”، وأضاف للمحكمة “اضطررت إلى الفرار من تركيا لأسباب سياسية”.

و “أوفوك” واحد من 4 مهربين مشتبه بهم كانوا على متن السفينة التي غرقت وسط طقس عاصف قبالة ساحل كالابريا في 26 شباط 2023.

وغادر القارب الخشبي، الذي يحمل نحو 180 مهاجراً من سوريا وأفغانستان وإيران وباكستان بينهم العديد من الأطفال، تركيا، وكان هذا الحادث الأكثر دموية لسفينة مهاجرين تحدث بالقرب من الساحل الإيطالي منذ تشرين الأول 2013، عندما توفي 368 شخصاً لغرق قاربهم قبالة جزيرة لامبيدوسا.

وبعد عدة أيام من غرق السفينة، جرفت الأمواج الجثث والحطام إلى شواطئ المنطقة، وتوفي أحد المهربين المشتبه بهم في غرق السفينة، بينما يواجه اثنان آخران المحاكمة.

يذكر أن إيطاليا تعد إحدى نقاط العبور الرئيسية للأشخاص الذين يحاولون دخول أوروبا، لكن “الطريق الأوسط” للبحر الأبيض المتوسط يعتبر من أخطر الطرق في العالم.

واستقبلت إيطاليا نحو 130 ألف لاجئ ومهاجر في 2023، ويعتبر هذا الرقم ضعف عدد المهاجرين عام 2022.

