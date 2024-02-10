اختراق قنوات تلفزة إماراتية وبث تقرير عن الحرب

نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية، عن محللين في شركة مايكروسوفت، أن قراصنة مدعومين من الدولة الإيرانية، أوقفوا خدمات بث التلفزيون المباشر في دولة الإمارات العربية، لبث تقرير عن الحرب في غزة، من خلال مقدم أخبار مزيف بتقنية الـ “ديبفيك”.

وأوضحت بأن: “عملية قرصنة يديرها الحرس الثوري الإسلامي، وهو فرع رئيسي من القوات المسلحة الإيرانية، قامت بتعطيل منصات البث المباشر في الإمارات العربية المتحدة باستخدام بث إخباري مُنتج بواسطة الذكاء الاصطناعي تحت عنوان: للإنسانية”.

وأضافت: “قام مقدم الأخبار المزيف بتقديم صور، تزعم أنها تظهر فلسطينيين مصابين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وأفاد باحثون في مايكروسوفت بأن مجموعة القرصنة المعروفة باسم “Cotton Sandstorm” نشرت مقاطع فيديو على منصة الرسائل تلغراف، تُظهر عمليات اختراق لثلاث خدمات بث مباشر عبر الإنترنت، وتعطيل قنوات الأخبار باستخدام المقدم المزيف للأخبار”.

وفي السياق نفسه، أفادت صحيفة “خليج تايمز”، بأنه “تم تعطيل خدمة أخبار مقرها في الإمارات العربية المتحدة، برسالة تقول: “ليس لدينا خيار سوى الاختراق لتوصيل هذه الرسالة لكم”، تلاها مقدم الأخبار المُنتج بواسطة الذكاء الاصطناعي الذي قدم لقطات “غرافيكية”، بالإضافة إلى شريط يعرض عدد الأشخاص الذين قتلوا وجرحوا في غزة حتى الآن”.

وأكدت الصحيفة نفسها، أن الذكاء الاصطناعي التوليدي، هو المصطلح الذي يشير إلى التكنولوجيا التي يمكنها بسرعة إنتاج نصوص وأصوات وصور مقنعة من إشارات بسيطة تم كتابتها يدويًا.

وأصبح الخبراء يخشون من أن “يتم استخدام المواد التي أنتجها الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لتعطيل الانتخابات هذا العام، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية الأمريكية”.

مشيرين إلى أن “إيران استهدفت الانتخابات الأمريكية لعام 2020 بحملة سيبرانية شملت إرسال رسائل بالبريد الإلكتروني تخويفية للناخبين يزعم أنها من أعضاء في مجموعة اليمين المتطرف “Proud Boys”، وإنشاء موقع إلكتروني يحرض على العنف ضد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، كريستوفر راي، وغيرهم، ونشر الإشاعات حول بنية التصويت”.



وكالات