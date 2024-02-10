“مقابلة القرن”.. نشر حوار بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون

نشر الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، صباح الجمعة، مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مدتها ساعتين و7 دقائق و18 ثانية.

نُشر الفيديو على حساب كارلسون في موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، وعلى قناته في “يوتيوب”، وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالصحفي.

ونُشرت المقابلة مع ترجمة إجابات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الفيديو إلى اللغة الإنجليزية.

وفي بداية اللقاء، طلب الرئيس الروسي من الصحفي الأمريكي أن يسمح له بتقديم “تاريخ صغير”، قائلا: “سأسمح لنفسي – لمدة 30 ثانية أو دقيقة واحدة فقط – بتقديم تاريخ صغير. هل توافق؟”. وافق كارلسون، وبدأ بوتين في سرد العلاقة مع أوكرانيا وتاريخ تشكيل الدولة.

وهنا أبرز ما جاء في المقابلة مع بوتين:

بوتين: روسيا وأوكرانيا سوف تتوصلان إلى اتفاق عاجلا أم آجلا

بوتين: روسيا لم تحقق أهدافها في أوكرانيا بعد

بوتين: لدى الدول الغربية خيارات كيف ستعترف بالسيطرة الروسية على المناطق الجديدة

كارلسون: من فجر السيل الشمالي؟.. بوتين: أنتم!

بوتين: العالم سيتغير بغض النظر عن كيفية انتهاء الأزمة في أوكرانيا

بوتين: لا يمكن إيقاف إبداع إيلون ماسك بل ينبغي التفاهم معه

شيء ما قد يتغير.. بوتين: روسيا أصبحت الاقتصاد الأول في أوروبا عام 2023 رغم العقوبات

بوتين: حين تأسس الاتحاد السوفييتي بدأ التأسيس لأوكرانيا السوفييتية

بوتين: أوكرانيا السوفييتية حصلت على الكثير من الأراضي التي لم تكن لها كسواحل على البحر الأسود

بوتين: أوكرانيا كيان مصطنع تأسس في الحقبة الستالينية

بوتين: معنى الأوكرانيين في اللغة الروسية هو الناس الذين يعيشون على الأطراف

بوتين: أوكرانيا دولة مصطنعة تم إنشاؤها بناء على رغبة ستالين ولم تكن موجودة قبل عام 1922

بوتين: لم أتحدث أبدا لرئيس وزراء هنغاريا بخصوص استرجاع أراض هنغارية من أوكرانيا

بوتين: العلاقات الروسية مع أوكرانيا تميزها اللغة ورابط القرابة والدين

بوتين: الغرب يخشى من الصين قوية أكثر مما يخشى من روسيا قوية

بوتين: الأمريكيون تعهدوا بعدم توسع الناتو شرقا لكن التوسع حدث 5 مرات

بوتين: بولندا قبل الحرب العالمية الثانية تعاونت مع هتلر ولم تستجب لكل مطالبه

بوتين: اقترحنا انضمام روسيا إلى الناتو بعد انهيار الاتحاد السوفييتي لكنهم رفضوا

بوتين: عندما رفض الناتو انضمامنا إليه كانوا يخشون روسيا كدولة كبيرة وقوية

بوتين: الناتو توسع 5 مرات بعد تقديم وعود لنا بعدم توسعه ولو لشبر واحد

بوتين: بعد 1917 حاول البلاشفة استعادة السيطرة وانطلقت أعمال عدائية مع بولندا ووقعنا بعدها اتفاقية سلام معها

بوتين: لا يمكن إرسال القوات الروسية إلى بولندا إلا في حال هجومها على روسيا

بوتين: لدينا معلومات بأن الولايات المتحدة دعمت الإرهابيين بروسيا واعتبرتهم معارضة

بوتين: روسيا مستعدة لتزويد أوروبا بالغاز عبر أنبوب “السيل الشمالي-2” ولكن ألمانيا لا تريد

بوتين: زرت الولايات المتحدة واقترحت بناء منظومة دفاع جوي موحدة مع واشنطن

بوتين: أوكرانيا دولة تابعة للولايات المتحدة

بوتين: الرئيس بوش ضغط على القادة الأوروبيين عام 2008 بإرساء سياسة الأبواب المفتوحة في الناتو

بوتين: بوش الابن قال إنه “سيجلد مؤخرات” مرؤوسيه لدعمهم الإرهابيين بالقوقاز لكنه لم يفعل

بوتين: الناتو نشر بنية تحتية عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة

بوتين: الغرب بدأ يدرك استحالة هزم روسيا

بوتين: كانت بيني وبين ترامب علاقة شخصية

بوتين: الغرب رفض الانتخابات في أوكرانيا عندما فاز ينيكوفيتش وجاءوا برئيس موال لهم

بوتين: ألمانيا وفرنسا وبولندا كانت ضامنة للاتفاق بين يانيكوفيتش والمعارضة لكنهم تنكروا لذاك

بوتين: أنا لا أخترع شيئا من عندي تاريخيا ويمكنني إعطاؤكم الوثائق

بوتين: وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية نظمت الانقلاب في أوكرانيا بشكل مباشر

بوتين: كان هناك تواطؤ إجرامي من قبل السلطات الأوكرانية ضد سكان دونباس وكان علينا حمايتهم

بوتين: تحدثنا مع واشنطن عدة مرات من أجل وقف الدعم العسكري لأوكرانيا وتنفيذ اتفاقيات مينسك لكنهم رفضوا

بوتين: لم نحقق بعد أهدافنا من خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ومنها اجتثاث النازية

بوتين: بعد استقلال أوكرانيا بدأ البحث عن هوية الدولة وقرروا اعتماد أشخاص تعاونوا مع هتلر كرموز وطنية

بوتين: لقد جعلوا أشخاصا مثل بانديرا ممن تعاونوا مع النازية كرموز وطنية وقاموا بتمجيدهم

بوتين: في كندا عرضوا رجلا في البرلمان قال إنه حارب الروس في الحرب العالمية الثانية وهذا أمر غريب

بوتين: الشخص النازي الذي تم تقديمه في برلمان كندا وقفوا وصفقوا له

بوتين: يجب التخلص من الأشخاص الذين يحملون الأفكار النازية

بوتين: روسيا تقدم للولايات المتحدة مقترحا لوقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا

بوتين: جرت محادثات سلام مع الغرب ووصلت لمراحل متقدمة ولما سحبنا قواتنا من كييف انقلب الغرب على الاتفاقيات

بوتين: تحدثت مع بايدن قبل العملية العسكرية وقلت له آنذاك إنك تقوم بخطأ تاريخي كبير بدعم أوكرانيا بالسلاح

بوتين: لا حاجة لقتال الولايات المتحدة في أوكرانيا ومن الأفضل لها أن تتوصل إلى اتفاق مع روسيا

بوتين: على الغرب وقف إمداد أوكرانيا بالسلاح وسينتهي الأمر خلال أسابيع

بوتين: هناك أشخاص أذكياء يعرفون جيدا أن اتهام روسيا بالهجوم على الناتو مجرد فبركة

بوتين: روسيا تتفوق على الولايات المتحدة في صناعة الأسلحة فرط الصوتية

بوتين: الغرب يهدف لإضعاف روسيا بأكبر قدر ممكن

بوتين: لا أفهم لماذا يجب على الجنود الأمريكيين أن يقاتلوا بأوكرانيا وهي بعيدة عنهم آلاف الكيلومترات

بوتين: جورج بوش الابن لم يكن أسوأ من أي سياسي أمريكي أو روسي أو أوروبي آخر وكان يفهم ما كان يفعله

بوتين: حصة الدولار في تسويات التجارة الخارجية لروسيا انخفضت إلى 13% وحصة اليوان ارتفعت إلى 34%

بوتين: كنا نتعامل مع شركائنا سابقا بنسبة 51% عن طريق الدولار وقد خفضناه الآن إلى 13%

بوتين: للولايات المتحدة مشاكل عديدة يجب أن تهتم بها غير الحرب في أوكرانيا

بوتين: من فجر خط السيل الشمالي هو من لديه القدرات على ارتكاب ذلك والمستفيد منه

بوتين: عند التحقيق في تفجيرات “السيل الشمالي” لا يجب البحث عن جهة لها المصلحة في ذلك فحسب بل قادرة على القيام بذلك أيضا

بوتين: لقد أصبح الأمر واضحا للعالم أجمع ما الذي حدث لخطوط أنابيب “السيل الشمالي”

بوتين: ألمانيا تنقاد بمصالح الغرب الجماعي وليس بمصالح ألمانيا ولا يمكن فهم موقفها

بوتين: ألمانيا تزود أوكرانيا بالمال والسلاح وهي الثانية بعد واشنطن

بوتين: العالم يجب أن يكون موحدا والأمن مشتركا ولا يخدم طرفا واحدا فقط

بوتين: تهديدات القرم من جانب الولايات المتحدة خطأ سياسي فادح

بوتين: حتى حلفاء الولايات المتحدة حاليا يخفضون من احتياطاتهم بالدولار

بوتين: نحن والصين جيران ولدينا قرون من التعايش المشترك وسياسة بكين الخارجية ليست عدوانية

بوتين: التعاون الصيني مع أوروبا ينمو بأكثر من تعاون الصين معنا وتقييد أوروبا للتعاون مع بكين أذية لهم

بوتين: تمكنا من تجاوز 230 مليار دولار في حجم التبادل التجاري بين البلدين

بوتين: الاقتصاد الصيني أصبح رقم 1 في العالم وتجاوز الولايات المتحدة منذ فترة طويلة

بوتين: الولايات المتحدة دعمت الانفصاليين في القوقاز ومدت الإرهابيين بالسلاح

بوتين: الولايات المتحدة دولة معقدة وسريعة التغيير

بوتين: الولايات المتحدة بلد معقد وليس من السهل أن نعرف من يتخذ القرار فيه

بوتين: اعتمدت واشنطن بعد انهيار الاتحاد السوفييتي سياسة العقوبات ضد روسيا

بوتين: تحاول الولايات المتحدة تقسيم روسيا لكيانات صغيرة لاستخدامها في مواجهة الصين

بوتين: خصوم روسيا يريدون التفاوض مع موسكو ولكنهم لا يعرفون كيف

بوتين: العالم يتغير بغض النظر عن الحرب في أوكرانيا والولايات المتحدة تتدهور وتخسر مكانتها في العالم

بوتين: عرضنا التوصل للحل بخصوص أوكرانيا بوسائل سلمية لكن لم يصغ أحد إلينا بل واصلوا مهاجمة الروس

بوتين: الولايات المتحدة تحاول التأقلم مع العالم المتغير باستخدام القوة

بوتين: زيلينسكي وعد الناخبين الأوكران بجلب السلام لكنه نكث العهد عند وصوله للسلطة

بوتين: زيلينسكي يعتبر نفسه رئيسا لأوكرانيا لكنه يقوم فقط بما تمليه عليه الولايات المتحدة

بوتين: لماذا تفعل هذا يا فولوديا؟

بوتين: لا نرفض المفاوضات مع أوكرانيا لكن زيلينسكي فرض حظرا على التفاوض مع موسكو

بوتين: لا أتذكر آخر مرة تحدث فيها مع بايدن ولكن ذلك كان قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

بوتين : وحده الشيطان يعلم لماذا أقنع جونسون زيلينسكي بالانسحاب من المفاوضات مع روسيا

بوتين: نحاول بناء مستقبل زاهر للأطفال بناء على العادات والقيم الأسرية

بوتين: القانون الدولي يحتاج الآن إلى تعديلات لأن ميزان القوى في العالم تغير

بوتين: ثقافتنا ترتكز على الروح الروسية بخلاف الحضارة الغربية التي هي أكثر براغماتية

بوتين: تطور البشرية يبدأ من التطور النفسي

بوتين: علينا أن نصل إلى اتفاقية عالمية بشأن الذكاء الصناعي وآليات استخدامه

بوتين: لقد قمنا بالكثير من إشارات حسن النية تجاه الولايات المتحدة لكننا لم نحصل على أي رد على ذلك

بوتين: استخدام الدولار كأداة في الصراع السياسي أحد أكبر الأخطاء الاستراتيجية للقيادة الأمريكية

بوتين: تختلف التعريفات بشأن الجواسيس لكن الحصول على معلومات سرية هو تجسس

بوتين: من الصعب الانتصار في الحرب الدعائية على الولايات المتحدة فهي تسيطر على كافة وسائل الإعلام في العالم

بوتين: يمكن إطلاق سراح إيفان غيرغوفيتش عن طريق المحادثات بين الأجهزة الخاصة

بوتين: لا نرفض المفاوضات لكن أوكرانيا تنفذ ما تطلبه الولايات المتحدة وهي غير مستعدة لإنهاء الحرب