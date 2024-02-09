انفجارات عنيفة تهز القاعدة الأمريكية في حقل “العمر” شرقي سورية

أفادت تقارير أن طائرات مسيرة انتحارية نفّذت هجومًا على الجيش الأمريكي في إحدى قواعده بحقل العمر النفطي في ريف دير الزور الشمالي الشرقي، وهي إحدى أكبر القواعد الأمريكية في سورية.

الهجوم الذي استهدف القرية الخضراء التي يستخدمها الجيش الأمريكي كمقر سكني لجنوده أسفر عن سلسلة انفجارات داخل القاعدة.

الهجوم تم باستخدام طائرات مسيرة انتحارية، ولم ترد حتى اللحظة معلومات حول وقوع خسائر بشرية.

يأتي هذا الهجوم بعد وقت قصير من إعلان الجيش الأمريكي تبنيه الهجوم على سيارة مدنية تقل قياديًا بارزًا في كتائب “حزب الله” العراقية.

يمتلك الجيش الأمريكي قوات أجنبية ضمن التحالف الدولي في مواقع معلنة بسورية، وتشير التقارير إلى وجود 28 موقعًا عسكريًا أمريكيًا في سورية، تتوزع في الحسكة ودير الزور وحمص.

يحتوي حقل العمر النفطي على أكبر حقول النفط في سورية ويضم إحدى أكبر القواعد الأمريكية في ريف دير الزور.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة قامت بشن ضربات جوية في العراق وسورية، استهدفت فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والفصائل المتحالفة معه، وذلك ردًا على استهداف جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية في الأردن.



سبوتنيك عربي