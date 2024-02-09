السويد توافق على قرار ترحيل سلوان موميكا المسيء إلى المصحف الشريف

صدّقت محكمة الهجرة السويدية قرار ترحيل سلوان موميكا، الذي قام بحرق نسخ من المصحف الشريف في العاصمة ستوكهولم العام الماضي، وأكدت الإذاعة السويدية “Ekot” اليوم أن المحكمة رفضت الاستئناف الذي قدّمه موميكا، وأقرت بقرار مصلحة الهجرة بترحيله.

وذكرت المحكمة أن موميكا قد قدم معلومات كاذبة بشأن طلب تصريح الإقامة، مما دفعها للمصادقة على قرار ترحيله، ردّ موميكا على القرار بتحدي، حيث أعلن “بقائه في السويد رغم معارضة الجميع”، في منشور على منصة “إكس”، قال: “أنا باق في السويد رغم أي اعتراض، وأتحدى مصلحة الهجرة السويدية والمحكمة” وفقاً لموقع عربي 21.

وأضاف: “إذا كان بإمكانكم تسليمي للعراق فافعلوا ذلك، وإلا أعتبر تصريحاتكم وقراراتكم فارغة ولا معنى لها”، في يونيو الماضي، قام موميكا بحرق نسخة من المصحف الشريف تحت حماية الشرطة، مما تسبب في حالة من التوتر والاستياء في المجتمع، وقد شهدت السويد مؤخرًا تكرار حوادث الإساءة إلى المصاحف، مما أثار احتجاجات واسعة في العالم الإسلامي، وأدى إلى استدعاء بعض الدبلوماسيين السويديين في عدة عواصم لتقديم احتجاجات رسمية.