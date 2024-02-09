طيران الاستطلاع يمسح البادية السورية لتحديث إحداثيات التنظيم 

أكدت مصادر ميدانية أن سلاح الجو السوري والروسي قام بشن ضربات على مواقع وتجمعات فلول تنظيم داعش الإرهابي في البادية السورية، محققًا إصابات مباشرة في صفوف الإرهابيين، مما أسفر عن مقتل وجرح عدد كبير منهم.

ووفقًا للمصادر الميدانية، تكثفت الطلعات الجوية للطائرات الحربية السورية والروسية في المناطق التي يستخدمها تنظيم داعش كملاذات لتنفيذ هجماته ضد قوات الجيش العربي السوري والقوات المتحالفة، خاصة بعد الهجوم الأميركي على أرياف دير الزور ليلة السبت الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن الضربات الجوية الأخيرة استهدفت بشكل رئيسي الأوكار والمغاور التي يختبئ فيها إرهابيو داعش في باديتي السخنة وتدمر بريف حمص الشرقي، إضافة إلى بادية الرصافة في ريف الرقة الغربي وبادية البشري غرب دير الزور، حيث أسفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من الإرهابيين.

وأكدت المصادر أن طائرات الاستطلاع التابعة للجيش السوري تقوم بمسح البادية السورية بشكل دوري لتحديث إحداثيات تواجد التنظيم الإرهابي ومنع هجماته المحتملة على نقاط الجيش العربي السوري وحلفائه وفقاً لصحيفة الوطن.

وأشارت المصادر إلى أن جهوزية الجيش العربي السوري والقوات المتحالفة واتخاذها إجراءات احترازية لمواجهة تسلل إرهابيي داعش قادت إلى تراجع هجمات التنظيم في الأيام الأخيرة، بخلاف الأيام الثلاثة التي تلت الهجوم الأميركي.

في سياق متماثل، حققت هجمات القوات العربية العشائرية في ريف دير الزور أهدافها بالتسبب في تأثيرات سلبية على ميليشيات “قوات سوريا الديمقراطية – قسد”، الداعمة للولايات المتحدة، من خلال استهداف حواجزها ونقاط تمركزها.

وقالت مصادر عشائرية في ريف دير الزور الشرقي إن مقاتلي العشائر نفذوا هجمات على 6 بلدات، منها 5 في الريف الشرقي لدير الزور، ما أسفر عن مقتل 3 مسلحين على الأقل وإصابة أكثر من 10 آخرين من عناصر “قسد”.