باحثون غربيون يؤكدون استحالة انسحاب إيران من سوريا في الوقت الحالي

توقعت الباحثة في السياسات بمؤسسة “راند”، ميشيل غرايز، استمرار الهجمات على القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، على الرغم من الضربات التي نفذتها واشنطن في البلدين، وأشارت إلى أن هذه الضربات قد تستمر خلال فترة حرب غزة، مع توقع تغير في شدتها وتواترها، ولم تستبعد سيناريو “مواصلة الهجمات حتى بعد انتهاء الحرب”، مع توقع أن تؤدي هدنة ممددة إلى وقف الهجمات على الأقل في المدى القريب.

من جهته، أكد مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، جون ألترمان، أن إيران والمجموعات المدعومة ترفضان التهدئة، مشيرًا إلى استمرار مستوى معين من العنف لبعض الوقت، وأوضح أن عدد الهجمات وحجمها قد يتضاءلان بفعل الضربات الأمريكية، وحرصًا على تقليل الخسائر، محذرًا من مواجهة مباشرة كبرى قد تؤدي إلى اندلاع حرب إقليمية مفتوحة بدون نهاية وأهداف واضحة.

وفي سياق متصل، أشار الباحث سام هيلر إلى أن إخراج إيران من سوريا في هذه المرحلة لا يبدو معقولًا، لكن يمكن القول إن إدارة بايدن ساعدت على تقييد الوجود الإيراني في سوريا من خلال حدوث الانسحاب الأمريكي وتقديم غطاء للهجمات الإسرائيلية على أهداف مرتبطة بإيران وفقاً لـ فرانس برس.

من ناحية أخرى، أدانت روسيا وإيران الضربات الأمريكية في سوريا والعراق، وطالبت روسيا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة هذه التطورات، محذرة من أن هذه الضربات تهدف لدفع أكبر الدول في المنطقة للصراع.



