ظهور شخص في عمان يدعي أنه “المهدي المنتظر”

09-02-2024

ظهور شخص في عمان يدعي أنه “المهدي المنتظر”

شهدت العاصمة عمان حادثة غير عادية حيث تدخلت الأجهزة الأمنية في الأردن للتعامل مع موقف يقوم فيه شخصين بنشاط غير مألوف.

وفقًا لشهود العيان، فإن الشخصين اللذين كانا يستقلان مركبة في منطقة النزهة قاموا بحمل أوراق تحمل آيات قرآنية مكتوبة بخط اليد، إضافة إلى وجود سلاح أبيض.

أدعى أحد الشخصين أنه “المهدي المنتظر” وينوي الكشف عن ذلك بطريقته الخاصة، لكن سلوكه أثار الشكوك بسبب عدم منطقيته وانعدام الوعي فيما يقول، مما دفع بالأجهزة الأمنية إلى التحرك السريع ونقل الشخصين إلى المركز الأمني للاستجواب والتحقيق بشكل دقيق حول هذه الحادثة الغامضة.


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