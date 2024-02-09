كيف تتوزع القواعد الأمريكية في سورية؟

تعرضت قوات سورية الديمقراطية- قسد، لخسائر بلغت 6 مقاتلين من قوات المهام الخاصة في هجوم بطائرة مسيرة على حقل العمر النفطي، الذي يعد أكبر قاعدة أمريكية في سورية.

هذا الحادث واستهدافات سابقة تسلط الضوء على توسع وانتشار القواعد الأمريكية في المنطقة الممتدة شرق نهر الفرات من جنوب شرقي سورية إلى الحسكة ودير الزور.

من بين هذه القواعد، تبرز قاعدة حقل العمر النفطي في ريف دير الزور، وهي الأكبر والأهم في البلاد، مجهزة بمهبط للطائرات المسيرة والمروحيات القتالية، وتحتوي على معتقل، ولكن عدد العناصر فيها لا يُعرف بدقة.

تشمل القواعد الأخرى قاعدة تل بيدر غرب مدينة الحسكة، التي تعتبر حيوية وتتكامل مع قواعد لايف ستون وقسرك لتنفيذ المهام في ريف الحسكة.

كما تتواجد قاعدة رميلان، أولى النقاط الأمريكية في سورية، جنوب شرقي مدينة رميلان النفطية في ريف الحسكة الشمالي الشرقي.

في البادية السورية، تقع قاعدة التنف الاستراتيجية في منطقة المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني، وقد حولت القوات الأمريكية معبر التنف إلى قاعدة عسكرية في عام 2017.



