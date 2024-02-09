اعتقال 19 سورياً في السعودية بسبب “موكب شيخ عشيرة”!

أعلنت الجهات الأمنية السعودية اعتقال 19 مقيمًا من الجنسية السورية بعد مشاركتهم في موكب استقبال لشيخ عشائر عند وصولهم إلى العاصمة الرياض.

وأكد الأمن العام في بيان أن المعتقلين قاموا بتجمع غير نظامي بمركباتهم، مع تعطيل حركة المرور، حيث تم إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

يفرض قانون المرور السعودي غرامة تتراوح بين 3,000 و6,000 ريال (800 إلى 1600 دولار) على من يشارك في موكب دون الحصول على تصريح، ولكن لا توضح لائحة العقوبات ما إذا كان هناك توقيف للمخالفين.

وكانت مجموعة من أبناء قبائل العقيدات في دير الزور الشرقية في سورية قد خرجوا في موكب لاستقبال الشيخ ذيب النجرس، الذي يعتبر من المؤيدين للدولة السورية، وزار عدة دول عربية وخليجية في الأسابيع الماضية.



عربي 21