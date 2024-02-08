08-02-2024
ارتفاع بتكاليف الغاز والكهرباء يطال 29 مليون أسرة بريطانية
ارتفعت تكاليف الغاز والكهرباء في بريطانية مع بداية عام 2024 بنسبة 5 في المئة.
وقالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة في بريطانيا أوفجيم، إن الفاتورة السنوية ارتفعت من 1834 جنيها إلى 1928 وهو ما أدى تراكم الديون بمقدار 2.9 مليار جنيه، الأمر الذي دعا الحكومة الى فرض سقف لأسعار الطاقة تتم مراجعته كل ثلاثة أشهر.
وبحسب موقع CNBC، طال تأثير ارتفاع فواتير الطاقة نحو 29 مليون أسرة بريطانية بينها 4 ملايين أسرة تستخدم عدادات الدفع المسبق وهي الاكثر عرضة لتقلبات الأسعار.
يذكر أن أسعار الطاقة بدأت بالارتفاع في بريطانيا عام 2021 مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي تسببت بخروج نحو 30 من شركات الطاقة عن العمل بفعل ارتفاع الخسائر.
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