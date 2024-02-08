08-02-2024
وزارة السياحة تكشف عن إطلاق منصة إلكترونية لتسهيل الحصول على تأشيرة الدخول إلى سوريا
كشف مسؤول في وزارة السياحة، عن الإعداد لمنصة إلكترونية تسهل تأشيرة الدخول إلى سوريا.
وأكد رئيس اتحاد غرف السياحة السورية المهندس طلال خضير د، الإعداد لمنصة إلكترونية تسهل على الراغبين بزيارة سورية الحصول على تأشيرة دخول بسرعة إنجاز عالية.
وأشار إلى أنه يتم العمل ضمن خطة وزارة السياحة والاتحاد للعام ٢٠٢٤-٢٠٢٨ على إظهار الجانب الإيجابي لسورية والخروج من الصورة النمطية وزيادة نسب القدوم السياحي.
وأشار خضير لصحيفة تشرين، إلى أهمية المشاركة في المعارض والمحافل السياحية الدولية لتستعيد سورية موقعها على خارطة السياحة العالمية كمقصد سياحي مهم.
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