أكثر من 140 عملية زراعة كلية عام 2023.. دولة الإمارات تكرم مشفى المواساة
منحت دولة الإمارات، مشفى المواساة الجامعي في سوريا، درع الإنجازات والالتزام المتميز من برنامج “حياة الوطني” للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.
وقال مدير عام مشفى المواساة الدكتور عصام الأمين: إن حصول المشفى على درع تكريم من برنامج معني بزراعة الأعضاء هو إنجاز مهم لما تقدمه المشفى من عمل في هذا المجال في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا والصعوبات التي تواجه القطاع الصحي جراء الحرب والحصار الاقتصادي.
وأضاف الأمين: المواساة حصلت على الدرع ضمن مؤتمر علمي دولي أقيم مؤخراً في الإمارات لتميزها في مجال زراعة الأعضاء حيث تجرى في المشفى ضمن وحدة زراعة الأعضاء عمليات زراعة الكلية من متبرع حي.
واعتبر أن حصول المشفى على الدرع أمر مهم أيضاً لجهة فتح باب التعاون مع برنامج حياة في تبادل الخبرات والتدريب والتأهيل.
وكشف الأمين أنه تم خلال عام 2023 الفائت، إجراء 146 عملية زراعة كلية وهو رقم متقارب لعام 2022 حيث تم إجراء 158 عملية حينها، مؤكداً أنها عمليات مجانية من التحضير للعمل الجراحي ومتابعة المتبرع والمستفيد حتى بعد العملية وإعطاء الأدوية اللازمة.
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