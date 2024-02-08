عشرات حالات التسمم في حماة.. الصحة تؤكد تلوث المياه والمؤسسة تنفي !
أصيب العشرات من المواطنين في بلدة شيحة حماة بحالات تسمم.
وبينت فعاليات أهلية في البلدة أن المواطنين المصابين يعزون إصابتهم بألم حاد في أسفل البطن وبالإسهال والتقيؤ، إلى تلوث مياه بئر الجامع الكبير الموصولة على الشبكة التي يشربون منها.
من جانبه، أكد مدير الصحة بحماة الدكتور ماهر يونس، أنه تم قطف 7 عينات من البئر المذكورة، وأثبتت نتائج العينات تلوثاً بمياهها.
وبيَّنَ أن المديرية تعالج النتيجة وليس السبب، فمهمتها أن تطفئ الحريق وليس معالجة أسبابه.
وأوضح أنه تم إجراء الفحوصات الضرورية للمصابين، وإعطائهم الأدوية اللازمة.
من جانبها بيَّنت مديرة مؤسسة المياه المهندسة سوسن عرابي، لصحيفة الوطن،أن المياه سليمة وضمن المواصفات القياسية السورية.
وأوضحت أن نتائج التحاليل المخبرية أثبتت ذلك، وأن مياه البئر المذكورة نظامية ووجدت في تحاليل عيناتها بقايا كلور، ما يعني أنها نظيفة وصالحة للشرب، علماً أن الأهالي يشربون منها منذ العام 2008 ولم يصابوا سابقاً بأي التهابات أو غيرها.
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