مصدر بمؤسسة المياه: نبع الفيجة يتخذ سلوكاً غير طبيعي لأول مرة!

كشف عمر درويش، معاون مدير مؤسسة المياه في دمشق وريفها، أن نبع الفيجة قد اتبع سلوكًا غير طبيعي منذ منتصف الشهر الماضي، تحديداً منذ 20 كانون الأول، هذا السلوك لم يشهد في السنوات السابقة، حيث لاحظوا زيادة في غزارة النبع مع هطول الأمطار، ثم تراجعها عند توقف الهطول، ثم ارتفاعها مرة أخرى مع هطول المطر، يعتبر هذا السلوك غير معتاد ولم يكن ملاحظًا في الأعوام السابقة.

درويش أوضح أن هذا التأثير يعود للأمطار، وأشار إلى أنه يفضل أن يكون الهطول على شكل ثلوج، حيث يمنح الثلج مدداً طويلة للنبع، مما يزيد من ديمومته، أضاف أن المطر، بالمقابل، يؤدي إلى ارتفاع غزارة النهر مع الهطول وتراجعه عند توقف المطر، نظرًا لعدم منحه استمرارية أو ديمومة.

وفيما يتعلق بمنسوب نهر الفيجة، أكد درويش أنه جيد لكنه ليس مؤشرًا قويًا، حيث يتراجع مع كل هطل للمطر وتوقفه، يشير إلى أن هناك ارتفاعًا في غزارة النهر الذي وصل إلى 7-8 مترًا في الثانية خلال شهر آذار 2023

يُشير إلى أن الهطولات المطرية التي شهدتها محافظات سورية مختلفة خلال الساعات الـ24 الماضية تباينت في الغزارة، تُسجل دمشق 4، 4 ملم، والقنيطرة 28، 5 ملم، والسويداء 22، 5 ملم، وحماة 9 ملم، وحمص 17، 7 ملم، واللاذقية 8، 8 ملم، وطرطوس 8، 9 ملم، وحلب 10 ملم، والرقة 3، 8 ملم، وفقًا للأرصاد الجوية.

أثر