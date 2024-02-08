الجيش يعلن قبول المتطوعين مع مزايا مالية وإعفاء من الخدمة الإلزامية

أعلنت القيادة العامة للجيش السوري عن فتح باب التطوع لعدد من الشبان السوريين، حيث يمكن لهؤلاء الشبان الاستعداد لخدمة مدة تصل إلى خمس سنوات أو عشر سنوات، وتتضمن هذه العقود مجموعة من الميزات والامتيازات، إضافة إلى مكافآت ومنح مالية.

ووفقًا لإعلان وزارة الدفاع السورية، يشترط على المتقدمين للتطوع أن يكونوا من حملة الجنسية السورية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وأن يكونوا في الفترة العمرية بين 18 و32 عامًا عند تقديم الطلب، وتحدد الشروط الأخرى مثل حسن السيرة والسلوك، وعدم وجود سجل جنائي، واجتياز الفحوص الطبية والنفسية، وأن يكون طول المتقدم لا يقل عن 160 سم.

تتيح العقود للمتطوعين فرصة التجديد بناءً على رغبتهم وموافقة القيادة العامة، ويمكن للمتطوع الحصول على إعفاء من الخدمة الإلزامية بعد اكتمال فترة التطوع لمدة خمس سنوات، وتشمل العقود مزايا مالية مثل الرواتب المقطوعة والتعويضات، إضافة إلى مكافآت إضافية وإعفاء من الخدمة الإلزامية بعد مرور فترة زمنية معينة.

توفر العقود للمتطوعين العديد من المزايا الإضافية مثل تعويضات الميدان، بدل السكن، والعبء العسكري، إضافة إلى مكافآت للمهمات القتالية وبدل المواصلات، كما يتمتع المتطوعون بإمكانية الحصول على رواتب شهرية ومنح زواج غير مستردة.

يتضمن هذا الإعلان جهود الحكومة السورية لتشجيع الشبان على المشاركة في الخدمة الوطنية من خلال توفير حوافز وفرص تطوع تخدم مصلحة الوطن.