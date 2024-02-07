شروط سعودية لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ؟

أعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم الأربعاء أن المملكة لا تعتزم إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل إلا في حال تحقيق شرطين أساسيين.

وأوضحت الخارجية السعودية في بيان أنه تم إبلاغ الولايات المتحدة بأنه “لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ما لم يتم الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأشارت البيان إلى أن هذا الموقف يأتي في إطار المناقشات الجارية بين السعودية والولايات المتحدة حول مسار السلام العربي-الإسرائيلي.

وأكد البيان أن المملكة العربية السعودية تؤكد استمرار موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن أي تحقيق للتطبيع يتطلب إنهاء النزاع في قطاع غزة ووجود جدول زمني واضح لإقامة دولة فلسطينية.

يأتي هذا الإعلان في سياق محادثات الولايات المتحدة مع السعودية حول التطبيع مع إسرائيل.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن أن ولي العهد السعودي أعرب عن اهتمام بالتطبيع مع إسرائيل، لكنه شدد على ضرورة حل النزاع في قطاع غزة ووجود خطة زمنية لإقامة دولة فلسطينية.

تأتي هذه التطورات في سياق التوترات الإقليمية والتطورات السياسية في الشرق الأوسط.