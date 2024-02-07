البدء بتسليم 190 مسكناً مؤقتاً جديداً لمتضرري الزلزال في اللاذقية

أعلنت محافظة اللاذقية، الثلاثاء، عن البدء بتسليم 190 مسكناً مؤقتاً في حي الغراف بمدينة اللاذقية وحي الفيض بمدينة جبلة، وذلك وفق آلية لتسليم المساكن المؤقتة للمتضررين تبعاً لكل منطقة وقوائم المستحقين فيها.

وذكرت المحافظة عبر حسابها في “فيسبوك” أن “محافظ اللاذقية عامر هلال أكد خلال لقائه رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي في سوريا خلفان الرميثي، أن الدعم الإماراتي للشعب السوري عبر الهلال الأحمر لم يتوقف منذ اللحظات الأولى للزلزال وشمل مجالات إنسانية وإغاثية، ما شكّل دافعاً أساسياً في مرحلة التعافي”.ِ

وبحث اللقاء مراحل استكمال بقية المواقع لتسليمها للمتضررين المستحقين، في مواقع الغراف 1 ودمسرخو واسطامو، علماً أنه تم خلال الفترة الماضية تسليم 47 وحدة سكنية في حي النقعة بمدينة جبلة.

يشار إلى أن تسليم المساكن يأتي ضمن مشروع الـ 1000 وحدة سكنية مسبقة الصنع التي ينفذها الهلال الأحمر الإماراتي في سوريا.