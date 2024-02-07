الاحتلال الأمريكي يستمر بسرقة خيرات الجزيرة السورية 

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الساعات الماضية 160 صهريجاً وناقلة على متنها نفط وحبوب تم سرقتها من المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية، عبر معبري “الوليد” و”المحمودية” غير الشرعيين باتجاه الأراضي العراقية.

وذكرت مصادر أهلية من ريف اليعربية أن “رتلاً مؤلفاً من 84 صهريجاً محملاً بالنفط السوري المسروق من حقول الجزيرة، خرج عبر معبر المحمودية غير الشرعي مساء أمس باتجاه قواعد الاحتلال شمال العراق”.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت أيضاً عبر معبر الوليد غير الشرعي رتلاً من 76 ناقلة كبيرة محملة بالحبوب “قمح وشعير” والتي تمت سرقتها من صوامع الحبوب، التي استولت عليها ميليشيا “قسد” بدعم من الاحتلال وتوجهت إلى الشمال العراقي.

يذكر أن الخارجية أعلنت منتصف كانون الأول 2022 عن قيمة الخسائر المباشرة لاعتداءات قوات الاحتلال الأميركي على البلاد حيث بلغت 25.9 مليار دولار بينها 19.8 مليار دولار حجم خسائر النفط والغاز المسروق.”

الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال الأمريكي ومرتزقته يحتلون حالياً 11 بئراً نفطية، وأكبر حقل نفط هو العمر في محافظة دير الزور، وكذلك حقلي الجفرة والتنك، وتحتل حقل الرميلان في محافظة الحسكة، وعدة مواقع أصغر في محافظة الرقة.