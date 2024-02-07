500 مليون من الصناعيين للصندوق الوطني لدعم متضرري الزلزال

أقر مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية تقديم دعم للصندوق الوطني لدعم متضرري الزلزال بمبلغ خمسمئة مليون ليرة سورية.

وبحث المجلس خلال اجتماعه أمس، مستجدات التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي والمقترحات القابلة للتنفيذ خلال المرحلة المقبلة، وخاصة تمديد القرار رقم 238 الذي يسمح للصناعيين ببيع 30 بالمئة من مستورداتهم للصناعيين الآخرين المماثلين لصناعتهم عدا الأقمشة المصنرة.

كما ناقش المجتمعون الجوانب المتعلقة بالعقوبات المقترح تعديلها بقانون العمل رقم 17، وآخر مستجدات تعديل المرسوم التشريعي رقم 8 الخاص بحماية المستهلك، إضافة إلى أسعار الكهرباء الجديدة للمنشآت الصناعية ومنعكساتها على القدرة التنافسية للمنتجات إلى جانب مقترحات بالسماح للصناعيين باستيراد ألواح الطاقة البديلة لمنشآتهم ومنحهم إجازة استيراد.

وأكد المجتمعون أهمية الاستفادة من نجاح معرض موتكس خان الحرير الذي أقيم الشهر الماضي لتنظيم دورة جديدة من المعرض التخصصي التصديري «خان الحرير موتكس – خريف وشتاء 2024 »، ومعرض تخصصي آخر للصناعات الغذائية التصديرية بدعم اتحاد غرف الصناعة ليكون بمثابة تظاهرة اقتصادية فريدة من نوعها في عالم المعارض التصديرية التخصصية، وذلك خلال شهر أيلول المقبل وضرورة دعم هذه المعارض من قبل هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات واتحادي غرف الصناعة والتجارة.

وأكد رئيس الاتحاد غزوان المصري سعي الاتحاد للقيام بمسؤوليته في خدمة القطاع الصناعي وإزالة كل المعوقات التي تواجهه، وأن كل مطالب صناعيي حلب التي طُرحت خلال زيارة الوفد الوزاري إلى حلب مؤخراً هي موضع اهتمام ودراسة طالما أنها تصب في مصلحة زيادة الإنتاج ودعم الصناعة والتصدير، منوهاً باستجابة الحكومة واللجنة الاقتصادية لهذه المطالب وتفهمهم التام للصعوبات والتداعيات السلبية التي من الممكن أن يواجهها قطاع الصناعات.

كما دعا المصري الغرف الصناعية إلى ضرورة تزويد الاتحاد بالسرعة الممكنة بقائمة المواد المراد إدراجها ضمن الإدخال المؤقت ليصار إلى رفعها للجهات المعنية.



وشارك في الاجتماع نائب رئيس الاتحاد لبيب الإخوان أمين السر محمد أيمن مولوي وعضو مكتب الاتحاد محمد ناصر السواح وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد مصطفى كواية ورأفت الشماع وزياد أوبري وأدهم الطباع وحيان الأصفر وعبد اللـه فايز النعمة ووجيه بيطار وبسمان المهنا وميادة أحمد

الوطن