وول ستريت جورنال: خامنئي أمر بتجنب الحرب المباشرة مع الولايات المتحدة

ذكرت جريدة “وول ستريت جورنال” أن إيران قد قامت بتحذير القوات المتحالفة في العراق من تجاوز الحدود المقبولة بعد الهجوم على القاعدة الأمريكية في الأردن، الذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين، ووفقًا لمصدر للجريدة، قام المسؤولون الإيرانيون بزيارة العراق بعد الهجوم بواسطة الطائرات المسيرة في الأردن، حيث قاموا بإبلاغ حلفائهم بأن هذا الهجوم تجاوز الحدود وأدى إلى مقتل جنود أمريكيين.

في 2 فبراير، نقلت جريدة “نيويورك تايمز” عن مصادر أن المرشد الروحي لجمهورية إيران الإسلامية، علي خامنئي، أمر بتجنب الحرب المباشرة مع الولايات المتحدة وإبعاد إيران عن تورط الجماعات في مقتل الأمريكيين، وأعلنت السلطات الأمريكية سابقًا أن القوات الأمريكية في الأردن تعرضت لهجوم من قبل المقاومة الإسلامية العراقية، مما أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين.

الولايات المتحدة تلقي باللوم على إيران في هذا الهجوم، ووفقًا لقناة “سي بي إس”، وافقت الإدارة الأمريكية على خطط لضرب أهداف إيرانية وأفراد عسكريين في العراق وسوريا كإجراء انتقامي، وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن شن غارات جوية في العراق وسوريا، استهدفت أهدافًا تتعلق بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعات مسلحة متحالفة.

وأشار البيان إلى أن القوات الأمريكية قد ضربت أكثر من 85 هدفًا باستخدام أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه، في إطار رد فعل على الهجوم الذي تسبب في مقتل 3 جنود في قاعدة أمريكية في الأردن.