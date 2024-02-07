إجراءات أمنية لمجلس مدينة يبرود بعد تفاقم الجرائم فيها

طالب سكان مدينة يبرود في ريف دمشق بتحسين الوضع الأمني في المدينة وتوفير إنارة للشوارع وتركيب كاميرات مراقبة للتصدي للزيادة الملحوظة في حوادث الجريمة مثل الخطف والقتل والسرقة.

وردًا على هذه النداءات، قام رئيس مجلس مدينة يبرود، ماجد منعم، بتوضيح أن المجلس المحلي يعمل على تشكيل لجان بالتعاون مع السلطات الأمنية لتحقيق التحسين المطلوب، ولكن حتى الآن لم يتم الحصول على الموافقات الضرورية.

من ناحية أخرى، أشار منعم إلى أن المجلس قام بإستيراد 2000 جهاز إنارة يعتمد على الطاقة الشمسية بالتعاون مع المجتمع المحلي، ويتم حاليا شحنها عبر البحر، ومن المتوقع أن تكون المدينة مضاءة بالكامل خلال شهر.

وفيما يتعلق بتركيب كاميرات المراقبة في شوارع المدينة، أوضح منعم أن المجلس قد اتخذ قرارًا يلزم أي مؤسسة تحصل على ترخيص إداري بتركيب كاميرات مراقبة، بالإضافة إلى مشروع تركيب كاميرات في الشوارع بالتعاون مع المجتمع المحلي وفقاً لموقع أثر برس المحلي.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة يبرود سجلت ثلاث جرائم قتل في بداية العام الحالي، حيث تضمنت طعن الصيدلانية ميسون السيد أحمد في صيدليتها وحادث إطلاق نار على ثلاثة شبان، مما أسفر عن وفاة أحدهم وإصابة الآخرين، واغتيال رجل الأعمال رياض حمدان