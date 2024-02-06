لبنان يفرض رسوماً على فئة من السوريين القادمين إلى أراضيه

في تطور جديد، بدأت السلطات اللبنانية يوم الاثنين تفعيل فرض رسوم بقيمة 4، 9 مليون ليرة لبنانية، أي ما يعادل 60 دولارًا أمريكيًا، على الأفراد القادمين من سوريا إلى لبنان لإجراء مقابلات في عدة سفارات.

ووفقاً لوكالات الأنباء يشمل هذا القرار أصحاب المواعيد في سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا، حيث لا تُرسل قوائم بأسماء الأفراد الذين لديهم مواعيد محددة، بل تقوم بإرسال برقيات إلى الأمن العام اللبناني، يذكر أن هذا الإجراء يشمل جميع الأفراد الحاصلين على تأشيرة إلكترونية ورقية، باستثناء من يحملون تأشيرة ملصقة على جواز السفر.