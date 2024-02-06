إجازة استثمار جديدة لمشروع "فندق سياحي ومتمماته”

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع "فندق سياحي ومتمماته” من سوية خمس نجوم بطاقة إنتاجية تصل إلى(83) غرفة و(126) سرير و(2517) كرسي وكلفة تقديرية 468,518,933,801 مليار ل.س وتوفير (448) فرصة عمل وذلك في محافظة ريف دمشق "منطقة يعفور"

ويقدّم المجمع السياحي خدمات سياحية واجتماعية بجودة لا تضاهى ويستهدف السائحين الأجانب والمغتربين السوريين والسوريين المحليين ضمن جو من الطبيعة الخلّابة والأشجار العالية المظللة، والممرات الساحرة الطويلة مع المرافق الرياضية و الصحية الفخمة والمسطحات المائية والمسابح الضخمة،

فضلا عن النادي الرياضي وكتلة المطاعم المحيطة به وصولا إلى صالة الأفراح والمناسبات التي تؤمن متطلبات مرتاديه بجودة عالية.

وتعتبر هذه الاستثمارات السياحية هي الأسرع نمواً وعائداً كونها من اهم مصادر الدخل الوطني بما توفره من فرص عمل وتحريك لعجلة القطاعات الأخرى إضافة لمساهمتها في عملية تدفق النقد الخارجي والايرادات للقطر مما يعزز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة

تشرين