بعد خطفه.. العثور على جثة رجل أعمال في يبرود بريف دمشق

عُثر صباح اليوم على جثة رجل خمسيني في منطقة المشكونة بمدينة يبرود في ريف دمشق، بعد فقدان الاتصال به منذ ليل أمس.

وأكدت مصادر أهلية في يبرود أن الجثة تعود للصناعي ورجل الأعمال “رياض حمدان”، وأن ذويه فقدوا الاتصال به منذ الأمس قبل أن يتم العثور على جثته صباح اليوم.

وأوضحت المصادر أن آثار طلق ناري كانت تظهر على الجثة التي عثر عليها في أحد شوارع منطقة المشكونة على أطراف مدينة يبرود، مبينة أن الجهات المختصة بدأت التحقيقات لمعرفة الفاعلين وملابسات الحادثة.

وبحسب المصادر، يعتبر “حمدان” من رجال الأعمال في المدينة ويمتلك شركة منشأتي “ابن الوليد والقلمون” لتصنيع أدوات النظافة المنزلية والصناعية.

وتعد هذه الحادثة هي الثالثة في يبرود منذ مطلع العام الحالي، حيث توفي شاب منذ أسبوعين وأصيب شابان آخران بإصابات بليغة إثر تعرضهم لإطلاق ناري من قبل أشخاص مجهولين في المدينة، وقبل شهر توفيت صيدلانية إثر تعرضها للطعن من قبل شخص مجهول في صيدليتها.

ومنذ 4 أشهر، توفي عضو المجلس المحلي لمدينة يبـرود محمد طربوش جراء إطلاق النار عليه أمام منزله.



اثر