أول ظهور للمغنية سيلين ديون بعد إصابتها بمتلازمة الشخص المتصلب

ظهرت المغنية الكندية سيلين ديون في نهاية حفل توزيع جوائز “غرامي” لتقديم الجائزة النهائية لألبوم العام، رغم إصابتها بمتلازمة الشخص المتصلب، الذي أعلنت عنه في كانون الأول من العام 2022، مما شكل مفاجأة للحاضرين.

وصعدت سيلين على خشبة المسرح على أنغام أغنيتها The Power of Love، فيما شوهدت المغنية الأمريكية تايلور سويفت تؤدي الأغنية بحماس أثناء صعود أيقونة البوب، التي سلمتها جائزة ألبوم العام عن ألبومها Midnights.

وقالت ديون في كلمة للجمهور: “شكرا لكم جميعاً، عندما أقول إنني سعيدة بوجودي هنا، فأنا أعني ذلك حقًا من قلبي.. أولئك الذين حظيوا بفرصة التواجد في حفل توزيع جوائز غرامي، يجب ألّا يعتبروا الحب الهائل والفرح الذي تجلبه الموسيقى لحياتنا، وللناس في جميع أنحاء العالم بالأمر المفروغ منه”.

وأثر مرض “ديون” على قدرتها على المشي والغناء، حيث توقفت جميع عروضها الحية وجولاتها المجدولة.

واشتهرت “ديون” عالمياً في أغنية “My Heart Will Go On” التي سجلتها لفيلم تيتانك في عام 1997، وكان لها ثلاثة من الأغاني التي احتلت مرتبةً أولى في عالم الأغنية، وهي The Power of Love وBecause You Loved Me وI’m.

يذكر أن سيلين ديون شوهدت علناً في تشرين الثاني 2023، عندما حضرت حفل المغنية “كاتي بيري” الغنائي في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.