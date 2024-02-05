أكبر حاملة طائرات بريطانية تفشل بالمشاركة في مناورات “الناتو”

أعلنت القوات البحرية الملكية البريطانية أن حاملة الطائرات “إتش إم إس الملكة إليزابيث” لن تشارك في التدريبات البحرية لحلف شمال الأطلسي “الناتو” المعروفة باسم “المدافع الصامد”، وذلك بسبب خلل تقني تم اكتشافه خلال الفحص الروتيني.

ووفقًا للبيان الصادر عن البحرية، تم اكتشاف مشكلة في أداة التوصيل على عمود المروحة الأيمن للحاملة، مما يتطلب عمليات صيانة وإصلاح، مما يمنع السفينة من المشاركة في التدريبات المقررة في الفترة المقبلة.

وبدلاً من ذلك، سيتم إرسال حاملة الطائرات “إتش إم إس برينس أوف ويلز” بشكل عاجل لتحل محل “إتش إم إس الملكة إليزابيث” في هذه التدريبات.

وكانت هذه الحاملة قد تعرضت أيضًا لعطل في عمود المروحة في أغسطس 2022.

وتشهد مناورة “المدافع الصامد” مشاركة نحو 90 ألف عسكري في المحيط الأطلسي وأوروبا، وتُعتبر الأكبر من نوعها منذ عقود.

يتم خلال هذه التدريبات تنفيذ إجراءات الدفاع في حالة تعرض أي حليف لهجوم من عدو مماثل، وفقًا للمادة 5 من ميثاق حلف شمال الأطلسي، التي تفترض التعامل مع الهجوم على أحد أعضاء الحلف كهجوم على جميع الدول الأعضاء وتسمح بتقديم المساعدة المناسبة.



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