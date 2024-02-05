ضربات فصائل عراقية على حقل العمر النفطي توقع 5 قتلى

نتيجة للهجمات التي نُفذت من قبل فصائل مسلحة عراقية على إحدى القواعد الأميركية في حقل العمر النفطي في سورية، تم تسجيل خسائر في صفوف قوات سورية الديمقراطية.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع 5 قتلى و18 جريحًا في صفوف قوات سورية الديمقراطية “قسد” المتواجدة في تلك المنطقة.

وأكدت فصائل مسلحة في العراق أنها قامت بقصف ما وصفته بقاعدة عسكرية أميركية داخل سورية.

لم تُشر البيانات الصادرة عن الفصائل العراقية إلى حدوث أي أضرار في قاعدة حقل العمر النفطي، ولكنها أعلنت استمرارها في “ضرب معاقل الأعداء”.

من جهة أخرى، أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هناك تقارير تفيد بوقوع خسائر بشرية جراء قصف فصائل عراقية مسلحة لما وُصف بأنه “أحد أكبر القواعد الأميركية داخل الأراضي السورية”.

ولم يتم الكشف عن اسم القاعدة التي تعرضت للهجوم، ولكن الفصائل المسلحة أشارت إلى قصفها لقاعدة عسكرية أميركية داخل سورية.



سكاي نيوز عربية