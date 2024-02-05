اللوبي الاسرائيلي يضغط لمنع الانسحاب الأمريكي من سوريا

أعربت الجماعة المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي في الولايات المتحدة عن رفضها لفكرة انسحاب القوات الأمريكية من العراق وسوريا، صرّح السيناتور السابق ريتشارد بلاك بأن اللوبي الإسرائيلي القوي يعارض قرار سحب القوات، حتى في حال اندفاع بعض أعضاء إدارة جو بايدن نحو هذا الاتجاه.

وأكد بلاك: “حتى لو قرر الرئيس الأمريكي سحب قواته من العراق وسوريا، سيجد نفسه يواجه المعارضة الشديدة من اللوبي الإسرائيلي”.

على الرغم من وجود “تحديات داخل صفوف الجيش الأمريكي تشكل حافزًا للانسحاب من الشرق الأوسط”، أشار إلى أن الأمور تعقيدية ويصعب تحقيق ذلك وفقاً لموقع عربي 21.

كما أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن رغبة بلاده في خروج سريع ومنظم للقوات العسكرية الأمريكية، وفي مقابلة مع وكالة “رويترز”، أوضح السوداني أن وجود هذه القوات يشوش على استقرار البلاد، خاصة في ظل التداعيات الإقليمية لحرب غزة، وشدد على ضرورة خروجها من خلال عمليات تفاوض، معبرًا عن الحاجة لإعادة تنظيم العلاقة مع القوات الأمريكية لتجنب تعرضها لأي تدخل داخلي أو خارجي يمكن أن يهدد استقرار العراق والمنطقة.