القبض على شخص قتل شقيقه لخلافات عائلية بريف طرطوس

ألقت شرطة ناحية القمصية القبض على شخص أقدم على قتل شقيقه في قرية القمصية بريف طرطوس، إثر خلافات عائلية ومادية، بحسب بيان وزارة الداخلية على “فيسبوك”.

وذكرت الوزارة أنه “ورد إخبار إلى شرطة ناحية القمصية بريف طرطوس حول وجود جثة لرجل بأرض زراعية بقرية القمصية مغطاة بأحجار، وتوجهت دورية من شرطة الناحية وفرع الأمن الجنائي إلى المكان”.

وأوضحت الوزارة أنه “شوهدت جثة مغطاة بصخور ذات أحجام مختلفة وجروح قاطعة بالرأس، وحضرت هيئة الكشف الطبي والقضائي وبالكشف تبين أن مكان الارتطام بالصخور لا يطابق مع الجروح الموجودة على الجثة”.

وبينت الوزارة أنه “من خلال المتابعة وجمع المعلومات تم الاشتباه بشقيق المغدور وإلقاء القبض عليه وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة والقرائن اعترف بإقدامه على قـتل شقيقه بسبب خلافات عائلية ومادية”.

واعترف المقبوض عليه، حسب الوزارة، بقيامه بضرب شقيقه بواسطة أداة زراعية حادة عدة ضـ.ربات على رأسه أدت إلى وفاته ثم قام بسحبه إلى أرض زراعية وتغطيته بالأحجار لإخفاء الجثة.

وأشارت الوزارة إلى أنه “تم التحرز على أداة الجريمة واتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليه ومازالت التحقيقات مستمرة معه وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص أصولا”.

يذكر أن شرطة منطقة طرطوس ألقت القبض، الشهر الفائت، على سائق باص بعد صدمه امرأة في منطقة الشيخ سعد ما أدى لوفاتها على الفور وبالتحقيق معه اعترف بصدمه المرأة على الطريق المذكور ليلاً وقيامه بالاتفاق مع ولده كي يعترف بارتكاب الحادث بدلاً عنه.