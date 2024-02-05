ماقصة مشروع الأبراج الاسمنتية على طول نهر الفرات.. وما الهدف منه؟

بدأت قوات سورية الديمقراطية (قسد) تنفيذ مشروع لإقامة نقاط عسكرية جديدة بشكل أبراج ذات ارتفاع يتراوح بين ثمانية و15 مترًا على ضفاف نهر الفرات.

يشمل هذا المشروع الأول، إقامة نقطة في قرية جديد بكارة بتخطيط وإشراف من قوات التحالف الدولي. قوات قسد تنوي استكمال بناء هذه النقاط العسكرية، حيث يتم الوصول إليها عبر أنفاق، ويتولى متعهدو البناء من خارج محافظة دير الزور تنفيذها وفق العقود الموقعة مع قوات قسد.

النقاط قيد البناء وتمتد من قرية جديد بكارة حتى البصيرة ومنطقة الشعيطات شرقي دير الزور.

يُعتبر هذا المشروع خطوة أولى في إطار تخطيط حدود الإدارة الذاتية في منطقة دير الزور، حيث تعتزم قوات قسد تنفيذ مشاريع مماثلة في مدن أخرى كالرقة ومنبج.

تهدف أبراج النقاط العسكرية المزودة بكاميرات المراقبة إلى تأمين الحماية للمنطقة، حيث سيتم نشر ثلاثة أبراج في كل بلدة، مع تكنولوجيا متقدمة للرصد الجغرافي، بالإضافة إلى إشراف الوحدات الخاصة (الكوماندوس) بهدف تحقيق الأمان الكامل في المنطقة.

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود قوات قسد للسيطرة على الخلايا التي تشكل تهديدًا للنقاط العسكرية في ريف دير الزور.



وكالات